В «Единой России» определили, кто займет вакантное депутатское место в свердловском заксо

Президиум регионального политсовета «Единой России» определил кандидата на вакантное место в заксобрании Свердловской области. Депутатский мандат освободился после смерти Владимира Терешкова, который избирался по партийному списку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СРО ЕР, партия предложила областному избиркому кандидатуру Виталия Крупинина. Он является исполнительным директором ООО «Стройконтроль», в «Единую Россию» вступил в 2015 году, а через год стал руководителем федерального партпроекта «Безопасные дороги» на территории Свердловской области. В 2016 году Крупинин участвовал списочником в выборах в заксо, а в 2018 году – в выборах в гордуму Екатеринбурга.

«Виталий Крупин родился в Одессе 25 ноября 1966 года. В 1987 году окончил Одесское высшее военное Артиллерийское инженерное училище имени М.В. Фрунзе. Далее до 1994 года проходил военную службу на офицерских должностях», – рассказали о кандидате в партии.

Решение о кандидатуре Крупинина на место депутата заксо направлено на согласование в президиум генсовета партии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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