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Вторник, 16 марта 2021, 11:02 мск

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Свердловская область готовится встретить весеннее половодье без ЧП

По предварительному прогнозу, паводок на Среднем Урале начнется 18 апреля, заявили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

Несмотря на большое количество снега этой зимой, спасатели считают, что ЧС, связанных с подтоплением жилых домов и прочих объектов, в этом году удастся избежать. Точная информация о паводкоопасной ситуации появится не раньше конца марта, сообщили в департаменте информполитики региона.

На сегодня в список территорий, находящихся в зоне риска половодья, вошли 15 муниципалитетов. Корреспондент «Нового Дня» узнал у руководителей отделов ГО и ЧС Тавдинского, Ирбитского, Артемовского городских округов, о том, как они готовятся к паводку. Отметим, что в этих и ряде других муниципалитетов довольно часто во время весеннего половодья затапливает жилые районы.

Специалисты рассказали, что подготовка к паводку идет в штатном режиме. Проведены заседания подкомиссий по организации контроля над ситуацией. В данный момент все ориентируются на прогнозы МЧС.

На случай возможных ЧС в территориях ведется активная работа по подготовке к паводку. Особое внимание было уделено системе оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Сейчас к работе по устранению последствий паводка в регионе готовы 14 тысяч спасателей и свыше 3 тысяч единиц спецтехники, в том числе 216 плавсредств и 11 вертолетов. Планируется создание лодочных и паромных переправ.
С началом паводка будет открыто 57 пунктов временного размещения. Они смогут принять почти 30 тысяч человек. По прогнозам МЧС, использование этих ресурсов по максимуму в 2021 году не потребуется.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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