На реке Туре прогремели взрывы (ВИДЕО)

В Свердловской области специалисты начали взрывать лед на северных реках. Его убирают рядом с мостами, чтобы лед не застревал между опорами и не препятствовал проходу воды во время паводка. Вода начнет прибывать уже через пару недель.

На реке взрывают лед

Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, лед в ближайшее время уберут рядом с 17 мостами на северных реках. В восьми случаях его будут взрывать, в девяти – выпиливать.

«Взрывы применяются там, где расстояние между опорами моста незначительное. Большие льдины застревают между опорами, образуется затор и нагромождение льда. Серия взрывов превращает лед перед мостом в мелкую крошку и предотвращает опасную ситуацию», – рассказал начальник Управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов (взрывы проводят дорожники, – прим. ред.).

На реке Туре в Слободо-Туринском районе лед уже взорвали. Скоро взрывы прогремят на реках Салде и Сосьве. На эти работы из бюджета выделено 2 миллиона рублей. За действием рабочих следят сотрудники МЧС.

Как ранее писал «Новый День», паводок в Свердловской области ожидают к 18 апреля. Несмотря на большое количество снега этой зимой, спасатели считают, что ЧС, связанных с подтоплением жилых домов и прочих объектов, в этом году удастся избежать. В список территорий, находящихся в зоне риска половодья, вошли 15 муниципалитетов. К работе по устранению последствий паводка в регионе готовы 14 тысяч спасателей и свыше 3 тысяч единиц спецтехники, в том числе 216 плавсредств и 11 вертолетов. Планируется создание лодочных и паромных переправ.

С началом паводка будет открыто 57 пунктов временного размещения. Они смогут принять почти 30 тысяч человек. По прогнозам МЧС, использование этих ресурсов по максимуму в 2021 году не потребуется.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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