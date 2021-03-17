В Екатеринбурге судят двух подростков за поджог дома из мести

В Екатеринбурге двум подросткам 17 и 16 лет грозит срок за поджог частного дома. Несовершеннолетние спалили его после того, как хозяин строения поймал их на месте другого преступления.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 16 июня 2019 года подростки залезли в частный дом и устроили там разгром – сломали унитаз, разбили плитку. Их застукал хозяин дома, силой задержал и позвонил в полицию. После звонка он отпустил ребят. На следующий день они решили отомстить и снова пришли в этот же дом. Сначала парни убедились, что внутри никого нет, потом младший из них собрал бытовой мусор в помещении и сложил его под лестницу вблизи деревянной балки на 1 этаже. Старший из товарищей облил мусор легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Ребята убедились, что дом загорелся, и только после этого ушли. Дом в итоге полностью выгорел. Ущерб для владельца составил около 3 млн рублей.

Парня 2003 года рождения будут судить по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, утверждено обвинительное заключение. Дело подростка 2004 года рождения уже рассматривается в Верх-Исетском районном суде.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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