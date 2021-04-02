В Екатеринбурге осудили подростка, который из хулиганства и мести сжег дом

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу 17-летнего парня, который дотла спалил чужой дом. По статье о поджоге из хулиганских побуждений он получил год ограничения свободы.

Преступление было совершено летом 2019 года. 16 июня подросток, которому тогда было 15 лет, вместе со своим 16-летним другом, залезли в дом, раскурочили там унитаз, напольную плитку. И в этот момент их застал хозяин жилища. Мужчина силой задержал парней, позвонил в полицию, после чего отпустил. Ребята решили отомстить и вернулись в этот дом на следующий день. Младший собрал бытовой мусор и сложил его под лестницу, старший облил горючим и поджег. Подростки убедились, что огонь распространяется по дому и только после этого ушли.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, парень 2004 года рождения в суде свою вину полностью не признал, указав, что в доме находился, но поджог не совершал. Тем не менее, виновным его признали. Помимо года ограничения свободы его обязали выплатить 2,9 млн рублей потерпевшему. Дело второго подростка находится в суде.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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