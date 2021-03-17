В Свердловской области пока не выявлено новых штаммов Covid-19

В Свердловской области пока не выявлено новых штаммов коронавируса, которые циркулируют сейчас в странах Европы. По словам главного санитарного врача региона Дмитрия Козловских, исследования показали, что российские вакцины должны защитить от «британского» вируса.

«Федеральная служба Роспотребнадзора уже более месяца проводит системный мониторинг возможности наличия новых штаммов в России. Определены категории пациентов с коронавирусом, у которых отбирается материал и направляется для расшифровки геномов в Тюмень и Новосибирский центр «Вектор». Все регионы направляют туда материал, и дальше проводится обработка. В тех материалах, которые были отправлены из Свердловской области, штаммов не выявлено. В целом по стране было заявлено, что обнаружена циркуляция английских штаммов ограниченно в одном из субъектов», – рассказал на пресс-конференции Дмитрий Козловских.

При этом, по словам главы свердловского Роспотребнадзора, «британский» штамм вируса уже изучен в центре «Вектор».

«Явных особенностей, которые говорили бы о его высокой патогенности, не выявлено. И не выявлено, что против него не будут работать вакцины. Вакцины работают по новому штамму. С точки зрения его способности более быстро распространяться, на этой неделе заканчивается исследование на шимпанзе. По предварительным данным, особо резких изменений не выявляется», – рассказал Козловских.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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