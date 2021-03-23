Власти призвали свердловчан провести майские праздники в России, чтоб не завозить новые штаммы Covid-19

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков призвал уральцев на майские праздники отказаться от заграничного отдыха в пользу курортов России.

«Мы находимся в зоне снижения заболеваемости. Темпы снижения не такие высокие, как несколько недель назад. Входим в период традиционного подъема ОРВИ, что создает в том числе и угрозы, связанные с распространением коронавируса. Впереди у нас непростой период – апрель. Затем в мае у некоторых возникнет острое желание поехать за границу, откуда могут привести и новые штаммы коронавируса. Всех хочу призвать провести майские праздники в России», – обратился к свердловчанам Креков.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, пока в Свердловской области не выявлено новых штаммов Covid-19.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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