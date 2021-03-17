В первый день тепла в екатеринбургском зоопарке проснулись медведи (ВИДЕО)

Сегодня, когда в Екатеринбурге потеплело до плюсовых температур, в зоопарке начали просыпаться медведи. Первым из берлоги вышел гималайский мишка Гай. Посмотреть на животных можно утром, к вечеру они по-прежнему уходят в берлогу греться.

В зоопарке проснулись медведи

Как рассказали в пресс-службе екатеринбургского зоопарка, выход медведей из берлоги зависит от температуры на улице. В этом году весна наступает поздно, сегодня по сути первый по-настоящему теплый день, поэтому и медведи только просыпаются. За последние 10 лет самым ранний подъем был у медведей в 2016 году – в двадцатых числах февраля, а самый поздний – в 2011 – в первых числах апреля.

«Первым, как и несколько лет подряд, вышел из берлоги гималайский медведь Гай. Остальные медведи пока только просыпаются, завтракают ароматными яблоками. Самая пожилая медведица зоопарка – сорокалетняя Ветка, тоже совершила небольшой моцион по вольеру, понюхала цветы и ушла досыпать в тепло», – рассказали в зоопарке.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 17.03.21

«Справедливая Россия»: партия, в которой побывали почти все «звезды». Спецпроект «Нового Дня»: партии, которые мы выбираем (РЕТРОСПЕКТИВА. Часть 5). / Майская прогулка – 2021 состоится в мае. / Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, как совместить прививки от коронавируса и энцефалита. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»