В лесах Свердловской области проснулись медведи

В лесах Свердловской области начали просыпаться медведи. Зимняя спячка, продолжавшаяся пять месяцев, для большинства этих животных уже подошла к концу.

Как рассказывают охотоведы, многолетние наблюдения за поведением этого вида хищников показывают, что основная часть медведей просыпается уже к середине марта. Но выходят из своих берлог они только в первых числах апреля. До середины весны медведи будут жить впроголодь, питаясь только остатками жировых запасов, которые они накопили за минувшие лето и осень. Когда внутренние ресурсы подойдут к концу, хищники начнут разыскивать свои тайники, которые они сделали осенью. В них хранятся запасы мяса, рыбы и сухих ягод. С появлением первой растительности медведи будут есть траву и листья. Они помогают животным восполнить дефицит витаминов.

Статистика говорит о том, что в среднем на территории Среднего Урала проживает порядка 2000 медведей.

Отметим также, что медведи, обитающие в екатеринбургском зоопарке, также проснулись от спячки. Первым из берлоги по традиции вышел гималайский медведь Гай.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 24.03.21

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