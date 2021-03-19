В УГМК рассказали, когда начнут возводить новый комплекс на месте недостроя у «белого дома»

Этим летом «УГМК-Застройщик» начнет возводить многофункциональный комплекс на месте недостроя из 90-х на Октябрьской площади. «Планируем в мае сдать проект на экспертизу. Если все будет хорошо – я думаю, что в июле мы выйдем на стройку. В этом году мы начнем строить. К 2023 году мы планируем вот это большое пространство, которое сейчас заставлено машинами, превратить в новое пространство», – рассказал «Новому Дню» генеральный директор компании «УГМК Застройщик» Евгений Мордовин.

При этом часть здания принадлежит другому собственнику – экс-депутату гордумы и бизнесмену Олегу Хабибуллину, и он не хочет демонтировать полуразрушенный долгострой. «Мы для себя уже поняли, что здание это не спасем, мы свою часть разобрали. У него, наверное, еще есть мысли, что он сможет со своей частью что-то сделать, но он не профессиональный строитель. Нам понятно, что ничего современного с этим зданием мы сделать не сможем. Можно сделать просто офис образца 1992 года, с низкими потолками, маленькими окнами. Кому это надо? У него еще, наверное, иллюзия, что он может что-то достроить. Посмотрим. Переговоры ведутся. Я так понял, и прокуратура, и Госжилинспекция, весь город, условно говоря, требует, чтобы что-то с этим зданием сделали. На мой взгляд, его надо сносить, демонтировать и делать современное, новое здание», – отметил Мордовин. УГМК при любом исходе переговоров стройку начнет, и если Хабибуллин согласится разобрать свою часть, то девелопер готов реализовать третью очередь нового комплекса совместно, с учетом уже выбранного архитектурного облика.

Долгострой, о котором идет речь, начали возводить в 1993 году. Первоначально строительством занималось ГУП СО «ВО «Уралвнешторг», одним из инвесторов был ОАО «Уралтрансбанк». В кризис 1995 года стройку забросили, проект поменялся, потом пошли суды, область пыталась отсудить себе комплекс, стройка то консервировалось, то размораживалось, бывшие собственники обанкротились. В итоге сейчас собственников недостроя три: блок Б, где ведет работы УГМК, принадлежит ООО «Навигатор». Большая часть блока А принадлежит Олегу Хабибуллину, еще около 20% здания, которые принадлежали лопнувшему «Уралтрансбанку», выставлены на торги. Эта та секция, что многие годы стоит, завешанная баннером. Сносить недострой начали в мае 2020 года. К 2023 году УГМК на своей части построит многофункциональный комплекс общей площадью 30 165,3 м2 с подземным многоуровневым паркингом на 217 машиномест и сквером.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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