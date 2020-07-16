УГМК: к октябрю все собственники недостроя у «Белого дома» должны снести или законсервировать здание (ФОТО, РЕНДЕР)

«УГМК-застройщик» готовится остановить демонтаж недостроя на Октябрьской площади. На подготовительные работы уйдет 18 дней, сразу остановить разбор здания нельзя – полуснесенные конструкции могут обвалиться. На остановке работ настоял в суде Олег Хабибуллин, которому принадлежит соседний блок, он переживает, что его часть 20-летнего недостроя пострадает. Однако и ему в ближайшее время придется что-то делать с собственностью.

Как рассказал сегодня руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, все собственники здания получили предписание от Госжилстройнадзора. «Все это здание в свое время не было законсервировано, шла стройка и ее просто бросили. Работы очень давно никем не велись, но по документам оно остается строящимся. На наш объект приходил с проверкой Госстройнадзор, они нашли нарушения, что нет проекта, не обеспечена безопасность и прочее. И выдали предписание, по которому до 8 октября нам необходимо или демонтировать блок, или законсервировать. Мы занимаемся сносом, консервация выйдет дороже, если вообще возможна, здесь бетон за столько лет так и не схватился. Это небезопасно», – прокомментировал Мордовин.

По его словам, аналогичное предписание получили все собственники, если добровольно ничего сделано не будет, то блоки снесут с помощью приставов. Напомним, собственников недостроя три: блок Б, где ведет работы УГМК, принадлежит ООО «Навигатор». Большая часть блока А принадлежит Олегу Хабибуллину, еще около 20 % здания , которые принадлежали лопнувшему «Уралтрансбанку», выставлены на торги. Эта та секция, что многие годы стоит, завешенная баннером. Третья секция, которую планировали в 90-х, так и не была построена. Это отдельно стоящие блоки. На расстоянии примерно 4 метров к ним находится здание мастерской генплана (Валека, 8).

«УГМК-Застройщик» перед началом демонтажа своего блока поставил маячки и на это здание, и на соседний блок – они не показали, что корпусам причиняется какой-то ущерб. И для того, чтобы не допустить разрушений, работы ведутся небольшим экскаватором, который практически «в ручном режиме» разбирает здание. Из 11 этажей уже осталось три, 72 % демонтажа завершено. Первоначально планировалось, что разбор блока закончится за 100 дней. Однако теперь может произойти задержка. До 31 июля Хабибуллин должен подать исковое заявление, в УГМК пока не понимают, что там будет указано, если никаких дефектов у блока А от сноса блока Б нет. «Хабибуллин говорил, якобы его здание может разрушиться, когда мы демонтируем фундамент. У нас есть заключение экспертизы, в которой говорится, что сползание секции невозможно из-за прочности скальных оснований», – добавил Евгений Мордовин. ООО «Навигатор» подало иск об отмене обеспечительных мер.

Уточнить претензии Хабибуллина у него самого не удалось – предприниматель не отвечает на звонки. Однако параллельно судебного разбирательства с коммерсантами он инициировал разбирательство с департаментом Госжилстройнадзора в попытке оспорить предписание.

В мае этого года стало известно, что УГМК снесет часть одного из главных недостроев города – офисник на Октябрьской площади, 5, который начали возводить в 1993 году. После демонтажа на месте несостоявшегося офисника начнется строительство многофункционального комплекса общей площадью 30 165,3 м2 с подземным многоуровневым паркингом на 217 машиномест. Проект разработан архитектурным бюро «Ин Форм» под руководством Тимура Абдуллаева. На площади 1,5 га разобьют сквер. Закончить строительство планируется к 300-летию города.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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