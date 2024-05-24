На недострой в центре Екатеринбурга не пустили судебных экспертов – они должны оценить, есть ли угроза обрушения

В Екатеринбурге представители экс-депутата гордумы Олега Хабибуллина не пустили в недострой на Октябрьской площади судебных экспертов. Решение о том, что объект надо проверить, выяснить его техническое состояние и возможность обрушения, принял Свердловский облсуд еще в марте этого года. Осмотр был запланирован на сегодняшнее утро, однако экспертов просто не пустили в недострой.

Свой отказ они мотивировали необходимостью завершения части работ для обеспечения безопасности лицам, участвующим при проведении экспертизы, и подготовкой территории. Несмотря на то, что экспертиза была назначена более 2-х месяцев назад Хабибуллин так и не подготовил строительную площадку для безопасного нахождения сторон.

Эксперты уведомят стороны о дате следующей попытки осмотра объекта Хабибуллина через суд – сообщил представитель экспертной организации.

Напомним, речь идет о части здания, которое в рамках процедуры банкротства ГУП СО «Уралвнешторг» было выкуплено Хабибуллиным. Вторую часть выкупило ООО «Навигатор», которое свою долю недостроя снесло, получив разрешение на строительство еще в декабре 2021 года. К январю 2022-го «Навигатор» уже расчистил стройплощадку, а в июле залил фундамент будущего здания. Сдача запланирована на этот год.

Хабибуллин, в свою очередь, ранее рассказывал изданию «Коммерсант-Урал», что планирует достроить свою часть к 2023 году, сделав из нее десятиэтажный деловой центр, однако начались ли там работы, неясно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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