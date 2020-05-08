В Екатеринбурге сносят многолетний недострой у «белого дома»

В Екатеринбурге начали сносить один из главных недостроев города – офисник на Октябрьской площади, 5, который начали возводить в 1993 году. Информацию о начале сноса «Новому Дню» подтвердил руководитель девелоперских проектов компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Демонтаж здания начинается с сегодняшнего дня, с 30 апреля велись подготовительные работы. «Со стороны прилегающего здания по ул. Антона Валека, 8, будут смонтированы структурные леса, закрытые фанерой или плитами ОСП. По мере понижения здания леса понижаются соответственно. Для уменьшения распространения пыли при демонтаже будет выполняться проливка конструкций водой и распыление над зоной производства работ», – прокомментировали в пресс-службе «УГМК-Застройщик». Владелец зданий – ООО «Навигатор» – определил технического заказчика – АО «УГМК-Макаровский» и подрядчика – ООО «Де Строй».

После демонтажа на месте несостоявшегося офисника начнется строительство многофункционального комплекса общей площадью 30 165,3 м2 с подземным многоуровневым паркингом на 217 машиномест. Проект разработан архитектурным бюро «Ин Форм» под руководством Тимура Абдуллаева. На площади 1,5 га разобьют сквер. Закончить строительство планируется к 300-летию города.

Напомним историю недостроя в самом центре Екатеринбурга, который на протяжении многих лет завешан баннерами и разрушается. Его задумали еще в 1991 году, в 1993 году началась стройка. Первоначально строительством занималось ГУП СО «ВО «Уралвнешторг», одним из инвесторов был ОАО «Уралтрансбанк». Правда, банк спонсировал стройку около 4 лет, а после – отказался (кризис 1995 года заставил многие банки ужать расходы) и потребовал «выдать» ему 10 этажей вместо пяти первоначально оговоренных. Стройка застопорилась, начались суды. УТБ получил 100% доли, потом область пыталась вернуть себе 80%, банк сопротивлялся, здание то консервировалось, то размораживалось. Затем его просто забросили.

В 2010 году «Уралвнешторг» перестал существовать, банк (который остался без лицензии в 2018) задумал здание снести, начался новый виток судов, область часть здания отсудила. ГУП проходил процедуру банкротства, и в рамках этой процедуры в 2017 году ООО «Навигатор» приобрел с торгов два объекта незавершенного строительства, расположенные на Октябрьской, 5 (блоки Б и В). После для оценки состояния здания привлекли специализированную организацию ООО «Уральская Жилищно-Строительная Компания – Инжиниринг», было установлено: здание находится в аварийном состоянии и небезопасно для жизни и здоровья граждан, их имущества и окружающей среды. Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по итогам проверки в марте-апреле 2020 года было вынесено предписание о демонтаже объектов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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