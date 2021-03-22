В вузах Екатеринбурга стартуют дни открытых дверей: одни выбрали дистант, другие – офлайн-встречи

На этой неделе у школьников Свердловской области начались каникулы, и многие вузы проводят дни открытых дверей. Формат каждое учебное заведение выбирает самостоятельно: некоторые решили встречаться с абитуриентами вживую, другие – исключительно в онлайне, третьи совмещают онлайн и офлайн. Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

В Уральском федеральном университете с понедельника по пятницу встречи с абитуриентами пройдут в дистанционном формате. Каждый институт организует свой индивидуальный день открытых дверей, на котором расскажут о программах подготовки, условиях приема в 2021 году. А в выходные, 27 и 28 марта, запланированы презентации институтов «вживую». Можно будет прийти в стены УрФУ на экскурсию, познакомиться с преподавателями. Обязательное условие – регистрация. Она нужна и для онлайн-участия, и для офлайна. Места заканчиваются быстро: например, уже закрыта регистрация на офлайн-встречи в Уральском гуманитарном институте.

В Уральском государственном горном университете День открытых дверей запланирован на 27 марта. В 13 часов абитуриентов ждут в стенах вуза. Чтобы попасть в здание, нужно заранее заполнить гугл-форму. Будущим студентам расскажут о специальностях и направлениях подготовки, о возможностях трудоустройства после получения диплома. Обещают провести экскурсии в лаборатории и аудитории. Будут мастер-классы от преподавателей и интерактив.

В Уральском государственном экономическом университете Дни открытых дверей тоже решили проводить по старинке. 27 марта в 11 часов абитуриентов ждут в главном корпусе. Им расскажут про условия приема, проведут профориентационное тестирование – его готовят совместно с центром занятости. Будут консультации по финансовой и юридической грамотности.

Уральский государственный аграрный университет первые Дни открытых дверей уже провел в минувшие выходные, 20 марта, – для части факультетов. В вузе решили совместить офлайн и онлайн форматы. Часть абитуриентов могли приехать лично, часть посмотреть на события на YouTube-канале. 27 марта встречи пройдут в аналогичном совмещенном формате с представителями факультетов биотехнологии и пищевой инженерии, ветеринарной медицины и экспертизы. 3 апреля абитуриенты смогут узнать подробнее о факультете инженерных технологий и аграрном колледже.

Еще два уральских вуза решили проводить Дни открытых дверей исключительно в онлайне – это архитектурно-художественный и медицинский университеты. Представители администрации и приемной комиссии УрГАХУ 27 марта в 11 часов расскажут об учебных программах и вступительных испытаниях. Зарегистрироваться нужно заранее. Кроме того, на сайте вуза выложены презентации факультетов.

В УГМУ День открытых дверей онлайн начнется 27 марта в 12 часов. Абитуриентам также нужно обязательно зарегистрироваться, чтобы получить ссылку на событие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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