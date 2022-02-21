Дни открытых дверей в вузах могут пройти онлайн из-за коронавируса

В марте в большинстве уральских вузов традиционно проходят дни открытых дверей для абитуриентов. Но в этом году мероприятия могут перевести в онлайн, если заболеваемость коронавирусом не пойдет на спад. На офлайн-собрания отваживаются единицы.

Ближайший день открытых дверей пройдет в Уральском государственном аграрном университете. Здесь решили пригласить абитуриентов непосредственно в здание вуза. В субботу, 26 февраля, в 13 часов начнутся экскурсии по вузу, деловые игры и мастер-классы. Конечно, будущим студентам расскажут о правилах приема-2022. Желающих ждут на Тургенева, 23, в актовом зале.

В Уральском федеральном университете дни открытых дверей в онлайн-формате прошли еще в январе. Для тех, кто все пропустил, будут мероприятия во время школьных каникул в конце марта. Но формат проведения пока неизвестен. Решение будут принимать исходя из общей эпидемиологической ситуации, сообщили в пресс-службе.

В медицинском университете – аналогично. «День открытых дверей у нас обычно в последнюю субботу марта. В каком формате будет – пока нет информации», – сообщили в пресс-службе УГМУ.

В Уральском государственном педагогическом университете день открытых дверей онлайн прошел 19 декабря. Ссылка на видео есть в разделе «Абитуриентам» на сайте. В марте должны пройти мероприятия по институтам, скорее всего – онлайн. Ссылка для подключения появится ближе к дате проведения. Кроме того, 16 апреля пройдет день открытых дверей для выпускников колледжей, но формат проведения зависит от эпидемиологической обстановки.

Добавим, в прошлом году дни открытых дверей также проходили в смешанном формате: где-то онлайн, где-то офлайн, а где-то использовали оба способа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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