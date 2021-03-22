В Екатеринбурге начинается реконструкция улиц под строительство трамвайной ветки в Академический

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей. Речь идет о первом этапе строительства трамвайной ветки в Академический.

«Планируемые результаты выполнения работ – создание условий для развития жилищного строительства на территории района Академического в городе Екатеринбурге за счет формирования эффективной транспортной системы, позволяющей обеспечить доступность и комфортность перемещения жителей, а также сохранение благоприятной окружающей среды путем внедрения и использования экологически чистого вида транспорта», – говорится в документе. Теперь МКУ «Управление капстроительства» должно заключить контракт на эти работы. Общая стоимость контракта – 3,2 млрд рублей.

Закончить реконструкцию должны к 2025 году. Ранее в мэрии обещали, что трамвай в Академический запустят в 2023 году. «Новый День» уточнил в администрации, скорректированы эти планы, либо же трамвай пустят в обещанный срок, а на протяжении 2024 года будут идти какие-то другие работы по реконструкции дорог. В пресс-службе администрации города ответили, что трамвай должны запустить к 2023 году, как и было обещано, а на протяжении 2024 года будут продолжаться работы по реконструкции дорог.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.03.21

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