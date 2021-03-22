«Кризисный» бюджет Екатеринбурга за 2020 год исполнен с профицитом

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес на рассмотрение в городскую думу отчет об исполнении муниципального бюджета за 2020 год. Несмотря на пандемию Covid-19 и серьезную корректировку финансовых показателей летом и осенью, городская казна получила профицит к концу года.

Доходы бюджета-2020 составили 53,1 миллиарда рублей (102,1% от утвержденного плана), расходы – 52,6 миллиарда рублей. Превышение доходов над расходами составило 476,5 миллионов рублей.

Как следует из отчета, безвозмездные поступления составили большую часть городского бюджета – 27,7 миллиарда рублей. Собственные доходы города (в том числе налоговые) исчисляются в размере 25,3 миллиардов рублей (это на 5,6% выше, чем закладывалось в плане).

Расходная часть бюджета превысила плановые показатели только по двум разделам: здравоохранение (более 4,5 миллиарда рублей) и социальная политика (4 миллиарда рублей). По всем остальным статьям было снижение, хуже всего были исполнены расходы по национальной экономике (89,1% от плана).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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