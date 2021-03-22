В заседании по уголовному делу депутата Коркина объявлен перерыв до середины апреля

В судебном процессе депутата заксо Александра Коркина, обвиняемого в убийстве по неосторожности, объявлен перерыв до 12 апреля. Сам подсудимый явился, но не приехали некоторые свидетели.

Как рассказали «Новому Дню» в Серовском суде, сегодня показания дали родственники погибшего Сергея Титова. «Потом постепенно остальных допросят», – добавили в суде. Отметим, что среди свидетелей могут оказаться весьма важные персоны – например, депутат Госдумы Игорь Торощин, который был вместе с Коркиным на злополучной охоте.

Напомним, в сентябре 2019 года 30-летний екатеринбуржец Сергей Титов был тяжело ранен на охоте на севере области, а через полгода скончался. В лес он поехал в компании своего знакомого – депутата Госдумы Игоря Торощина и его коллеги по ЛДПР из свердловского заксобрания Александра Коркина. В июле 2020 года Коркину предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Судебный процесс должен был проходить в Серове, но в ноябре Коркин подал ходатайство, чтобы его перенесли в Екатеринбург.

3 декабря Свердловский облсуд ходатайство отклонил. На этом настаивали и гособвинитель, и потерпевшая – вдова погибшего Сергея Титова. Мать, Елена Титова, не смогла приехать сама, но прислала обращение в суд, где просила не переносить процесс в Екатеринбург. Защита Коркина подала апелляцию во Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург), но и там не нашли оснований для ее удовлетворения. Между тем срок давности по уголовной статье Коркина составляет всего два года и истекает уже в начале сентября.

Серов, Евгения Вирачева

Серов. Другие новости 22.03.21

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