Назначена дата суда над депутатом Коркиным, обвиняемым в убийстве по неосторожности

В следующий понедельник, 22 марта, в Серовском районном суде состоится заседание по уголовному делу в отношении депутата заксо от ЛДПР Александра Коркина, которого обвиняют в убийстве по неосторожности. На сайте суда сообщается, что заседание начнется в 10 утра.

Как уже писал «Новый День», в сентябре 2019 года 30-летний екатеринбуржец Сергей Титов был тяжело ранен на охоте на севере области, а через полгода скончался. В лес он поехал в компании своего знакомого – депутата Госдумы Игоря Торощина и его коллеги по ЛДПР из свердловского заксобрания Александра Коркина. В июле 2020 года Коркину предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Судебный процесс должен был проходить в Серове, но в ноябре Коркин подал ходатайство, чтобы его перенесли в Екатеринбург.

3 декабря Свердловский облсуд ходатайство отклонил. На этом настаивали и гособвинитель, и потерпевшая – вдова погибшего Сергея Титова. Мать, Елена Титова, не смогла приехать сама, но прислала обращение в суд, где просила не переносить процесс в Екатеринбург. Защита Коркина подала апелляцию во Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург), но и там не нашли оснований для ее удовлетворения. Напомним, одним из аргументов депутат называл плохое состояние автотрассы от Екатеринбурга до Серова. Но потерпевшие заявили, что эта причина работает в обе стороны.

Серов, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Серов, Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

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