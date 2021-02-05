В Санкт-Петербурге решили, что свердловского депутата Коркина будут судить в Серове

Сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) рассмотрел апелляцию депутата свердловского заксо от ЛДПР Александра Коркина, обвиняемого в убийстве по неосторожности. Депутат оспаривал постановление Свердловского областного суда, согласно которому процесс над ним пройдет в Серове – он хотел бы, чтобы это было в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Второго апелляционного суда, постановление Свердловского облсуда от 3 декабря 2020 года оставлено без изменения. Его решение о рассмотрении дела Коркина в Серове соответствует закону.

Как уже писал «Новый День», депутат Коркин – обвиняемый по уголовному делу о смерти 30-летнего екатеринбуржца Сергея Титова, который был тяжело ранен на охоте осенью 2019 года, а через полгода скончался. В лесу он находился в компании своего знакомого – депутата Госдумы Игоря Торощина и его коллеги по ЛДПР из свердловского заксобрания Александра Коркина. В июле Коркину предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Судебный процесс должен был проходить в Серове, но в ноябре Коркин подал ходатайство, чтобы его перенесли в Екатеринбург. Одним из аргументов было плохое состояние автотрассы от Екатеринбурга до Серова (ее действительно иногда называют «дорогой смерти» из-за частых ДТП). Свердловский областной суд 3 декабря суд ходатайство отклонил. На этом настаивали и гособвинитель, и потерпевшая – вдова погибшего Сергея Титова. Мать, Елена Титова, не смогла приехать сама, но прислала обращение в суд, где просила не переносить процесс в Екатеринбург.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Серов. Другие новости 05.02.21

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