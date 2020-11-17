Обвиняемый в убийстве депутат не хочет, чтобы его судили в Серове

Судебное заседание по уголовному делу депутата заксо Александра Коркина сегодня закончилось быстро.

Как рассказала «Новому Дню» консультант Серовского районного суда Ксения Лушникова, сегодня Александр Коркин и его адвокат подали ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Удовлетворить или отклонить его может только Свердловский областной суд.

Согласно ст. 35 Уголовно-процессуального кодекса РФ, изменение территориальной подсудности уголовного дела возможно в нескольких случаях, в том числе – если не все участники процесса живут на территории, на которую распространяется юрисдикция данного суда.

Как сообщал «Новый День», бизнесмен Сергей Титов, которого, по версии следствия, в сентябре 2019 года смертельно ранил на охоте депутат, был жителем не Серова, а Екатеринбурга. Один из участников той роковой поездки, депутат Госдумы Игорь Торощин, тем более не проживает в Серове. Не является жителем Серова и обвиняемый. Напомним, Александра Коркина обвиняют в убийстве по неосторожности 30-летнего Сергея Титова. Мужчина был смертельно ранен год назад, на реке Лозьве Гаринского городского округа. 8 февраля 2020 года пострадавший скончался.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

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