В Петербурге 1 февраля рассмотрят апелляцию по делу депутата Коркина, обвиненного в смерти человека

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) 1 февраля рассмотрит жалобу депутата свердловского заксо Александра Коркина и его защиты на решение Свердловского облсуда, по которому процесс по делу народного избранника пройдет в Екатеринбурге, а не в Серове.

Как уже писал «Новый День», депутат Коркин – обвиняемый по уголовному делу о смерти 30-летнего екатеринбуржца Сергея Титова, который был тяжело ранен на охоте осенью 2019 года, а через полгода скончался. В лесу он находился в компании своего знакомого – депутата Госдумы Игоря Торощина и его коллеги по ЛДПР из свердловского заксобрания Александра Коркина. В июле Коркину предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Судебный процесс должен был проходить в Серове, но в ноябре Коркин подал ходатайство, чтобы его перенесли в Екатеринбург. Одним из аргументов было плохое состояние автотрассы от Екатеринбурга до Серова (ее действительно иногда называют «дорогой смерти» из-за частых ДТП).



Свердловский областной суд 3 декабря суд ходатайство отклонил. На этом настаивали и гособвинитель, и потерпевшая – вдова погибшего Сергея Титова. Мать, Елена Титова, не смогла приехать сама, но прислала обращение в суд того же содержания. Гособвинитель заявила, что все аргументы Коркина об опасности поездок из Екатеринбурга в Серов и обратно верны для обеих сторон, а большая часть свидетелей и потерпевших живет именно в Серове. Вдова погибшего добавила, что работа депутата и так носит разъездной характер, так что она не считает его аргументы убедительными.

Защитник депутата заявил «Новому Дню», что будет оспаривать это решение во Втором апелляционном суде.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Санкт-Петербург, Екатеринбург. Другие новости 22.01.21

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