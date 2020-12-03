Депутата, обвиняемого в убийстве по неосторожности, будут судить в Серове

Свердловский областной суд отклонил ходатайство депутата заксо Александра Коркина о рассмотрении его уголовного дела об убийстве по неосторожности в любом суде Екатеринбурга, а не в Серове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», и гособвинитель, и потерпевшая – вдова погибшего Сергея Титова во время заседания просили ходатайство Коркина отклонить. Мать, Елена Титова, не смогла приехать сама, но прислала обращение в суд того же содержания. Гособвинитель заявила, что все аргументы Коркина об опасности поездок из Екатеринбурга в Серов и обратно верны для обеих сторон, а большая часть свидетелей и потерпевших живет в Серове. Кроме того, в связи с ситуацией по коронавирусу вызывать участников процесса из других городов лично необязательно – можно использовать метод видеоконференции. Вдова погибшего отметила, что работа депутата и так носит разъездной характер, так что она не считает этот аргумент убедительным.

Адвокат подсудимого на это заявил, что почти все свидетели из Серова – сотрудники полиции, и их проще будет организовать для участия в процессе по видеосвязи, если сам процесс будет проходить в Екатеринбурге. Из потерпевших же в Серове живут только мать и брат погибшего.

Судья, ознакомившись с материалами дела, объявил, что 13 участников процесса живут в Серовском районе, 13 – в Екатеринбурге, еще один – в Кургане, после чего удалился на совещание. Вернувшись, судья огласил решение: суд будет проходить по месту совершения преступления, то есть в Серовском районе. Защитник депутата заявил «Новому Дню», что будет оспаривать это решение во втором апелляционном суде.

Напомним, Коркина обвиняют в том, что 5 сентября 2019 года он по неосторожности смертельно ранил на охоте в Серовском районе екатеринбуржца Сергея Титова. Потерпевший скончался в начале 2020 года. Сам депутат ранее утверждал, что себя виновным не считает. В октябре он заявил ходатайство о переносе суда из Серова в Екатеринбург. На рассмотрение ходатайства сегодня он не приехал. По словам адвоката Коркина, у его подзащитного – положительный анализ на коронавирус.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.12.20

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