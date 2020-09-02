Депутат Коркин о своем уголовном деле: «Главное, чтоб был хороший судья»

Депутат заксобрания Свердловской области Александр Коркин рассказал, как относится к уголовному делу о непредумышленном убийстве Сергея Титова во время охоты, в котором его обвиняют.

О том, что расследование завершено и обвинительное заключение утверждено, он узнал от корреспондента «Нового Дня». Но позицию свою не поменял: себя виновным он не считает. «Да, пусть у нас невысокий процент оправдательных приговоров, но они есть. Надо понимать, что любой может ошибиться, в том числе и следователь. Главное, чтоб был хороший, квалифицированный судья. У каждого своя правда, нужны факты. А где эти факты? Моих отпечатков не нашли. Хотя мы знаем, что отпечатки можно стереть. Но мне говорили, что брали потожировые следы, их стереть невозможно, и следы Сергея на ружье обнаружили, а мои – нет. Пороха на мне не было, хотя руки проверяли, они немытые, в грязи были, но пороха не нашли. Моя задача – доказать в суде свою непричастность», – прокомментировал Коркин.

Ранее мать погибшего заявляла, что депутат не принес извинений и никак не помог материально. По словам Коркина, он помогал жене Сергея, так как знал ее, где она живет, а с матерью знаком вообще не был, к тому же жена и ребенок и были семьей погибшего, с матерью он не жил.

На вопрос журналиста, будет ли он настаивать на закрытие процесса от СМИ, он ответил, что у него нет такой цели. «Был бы я сварщиком, интересно было бы вам? Есть среди ваших коллег те, кто слишком любит сенсацию и пишут не всегда то, что есть. Но я даже не думал о том, чтобы что-то закрывать», – пообещал депутат.

Напомним, сегодня стало известно о завершении расследования дела депутата Коркина – его обвиняют в убийстве по неосторожности 30-летнего Сергея Титова. Мужчина погиб от выстрела год назад, на реке Лозьве Гаринского городского округа, мужчины находились в моторной лодке. Первоначально следователи считали, что это был самострел, но затем версия изменилась.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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