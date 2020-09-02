Завершено расследование дела об убийстве, в котором обвиняют депутата свердловского заксобрания

Следователи сообщили о завершении расследования дела об убийстве на реке Лозьве, обвиняемым по которому проходит депутат заксобрания Свердловской области от ЛДПР Александр Коркин. «Согласно материалам уголовного дела, 5 сентября 2019 года обвиняемый, находясь на реке Лозьва Гаринского городского округа, в моторной лодке Yamaha, в результате неосторожного обращения с оружием, произвёл из охотничьего ружья Иж-43Е случайный выстрел в другого пассажира лодки. В результате пострадавшему причинено проникающее огнестрельное ранение головы, от которого он скончался 8 февраля 2020 года в Карпинской центральной городской больнице», – прокомментировали в СУ СК по Свердловской области. Допрошено более 20 свидетелей, проведены судебно-медицинская, баллистическая, генетическая и другие экспертизы. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Новый День», осенью прошлого года на охоте на севере области погиб 30-летний екатеринбуржец Сергей Титов. В лесу он находился в компании своего знакомого – депутата Госдумы Игоря Торощина и его коллеги по ЛДПР из свердловского заксобрания Александра Коркина. Последнему предъявили обвинение в убийстве, причем сделано это было в середине июля этого года. Первоначально версия, которую отрабатывали следователи, заключалась в том, что мужчина ненароком застрелился сам, потянувшись за ружьем. Затем версия изменилась.

Мать погибшего Елена Титова считает, что преступление неверно квалифицировали, речь должна идти не о причинении смерти по неосторожности, а о преднамеренном убийстве. «Взять и выстрелить в упор – как это понять «по неосторожности»? Я считаю, что это могло быть предумышленное убийство. Взрослый человек, должен быть серьезный, раз он на своем посту», – комментировала она ранее для РИА «Новый День».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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