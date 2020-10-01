Объявлена дата суда над депутатом заксо, которого обвиняют в убийстве по неосторожности

В Серовском районном суде пройдет первое заседание по уголовному делу депутата заксобрания Александра Коркина, которого обвиняют в убийстве по неосторожности. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе инстанции, слушание дела назначено на 13 октября на 14:30. Судья – Щербина Екатерина Вячеславовна.

Как сообщал «Новый День», Коркина обвиняют в убийстве по неосторожности 30-летнего Сергея Титова. Мужчина был смертельно ранен год назад, на реке Лозьве Гаринского городского округа. Первоначально следователи считали, что это был самострел, но затем версия изменилась, дело переквалифицировали по ч.1 ст.109 УК РФ. По версии следствия, 5 сентября 2019 года Коркин и Титов поехали на охоту на моторных лодках в компании других мужчин, среди которых был в том числе депутат Госдумы Игорь Торощин. Обвиняемый и убитый до этого знакомы не были. «Коркин произвел из охотничьего ружья Иж-43Е случайный выстрел в другого пассажира лодки. В результате пострадавшему причинено проникающее огнестрельное ранение головы, от которого он скончался 8 февраля 2020 года в Карпинской центральной городской больнице», – напомнили в СУ СКР по Свердловской области.

Мать убитого Елена Титова в разговоре с «Новым Днем» ранее говорила, что не согласна с квалификацией дела. «Взять и выстрелить в упор – как это понять «по неосторожности»? Я считаю, что это могло быть предумышленное убийство. Взрослый человек, должен быть серьезный, раз он на своем посту», – считает Титова.

По ее словам, ни сразу после трагедии, ни после похорон Коркин не связывался с семьей погибшего. «Если б он считал, что случайно [застрелил], он бы написал, позвонил, пришел к нам, попросил прощения. А здесь вообще никак. И до сих пор он утверждает, что это не он и его не было там вообще. Не понимаю, когда мужчины так себя ведут», – добавила собеседница агентства.

Сам Коркин говорил «Новому Дню», что себя виновным не считает. «Да, пусть у нас невысокий процент оправдательных приговоров, но они есть. Надо понимать, что любой может ошибиться, в том числе и следователь. Главное, чтоб был хороший, квалифицированный судья. У каждого своя правда, нужны факты. А где эти факты? Моих отпечатков не нашли. Хотя мы знаем, что отпечатки можно стереть. Но мне говорили, что брали потожировые следы, их стереть невозможно, и следы Сергея на ружье обнаружили, а мои – нет. Пороха на мне не было, хотя руки проверяли, они немытые, в грязи были, но пороха не нашли. Моя задача – доказать в суде свою непричастность», – прокомментировал Коркин.

Депутат в беседе с «Новым Днем» также объяснял, что не будет настаивать на закрытии процесса от СМИ.

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