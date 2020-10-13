Начало суда над депутатом, обвиняемым в убийстве по неосторожности, перенесут

Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении депутата заксо от ЛДПР Александра Коркина будет недолгим – на нем примут решение о его переносе.

Об этом «Новому Дню» сообщил сам Коркин, причину переноса и новую дату заседания он не уточнил. В данный момент депутат находится на пленарном заседании областного заксобрания в Екатеринбурге, а начало процесса назначено на 14:30 в Серовском районном суде. При этом в самом суде «Новому Дню» сообщили, что от подсудимого поступили документы, подтверждающие, что он болен.

Напомним, Александра Коркина обвиняют в убийстве по неосторожности 30-летнего Сергея Титова. Мужчина был смертельно ранен год назад, на реке Лозьве Гаринского городского округа. По версии следствия, 5 сентября 2019 года Коркин и Титов поехали на охоту на моторных лодках в компании других мужчин, среди которых был в том числе депутат Госдумы Игорь Торощин. Обвиняемый и убитый до этого знакомы не были. «Коркин произвел из охотничьего ружья Иж-43Е случайный выстрел в другого пассажира лодки. В результате пострадавшему причинено проникающее огнестрельное ранение головы, от которого он скончался 8 февраля 2020 года в Карпинской центральной городской больнице», – напомнили в СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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