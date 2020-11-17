Обвиняемый в убийстве по неосторожности депутат сегодня приедет в суд

Депутат свердловского заксо Александр Коркин, обвиняемый в убийстве по неосторожности, сегодня приедет в Серов на судебное заседание по своему уголовному делу. Об этом «Новому Дню» сообщил сам Коркин.

В заксобрании, где сегодня в первом чтении рассматривают законопроект об областном бюджете, Коркин сейчас официально числится в отпуске.

Напомним, Александра Коркина обвиняют в убийстве по неосторожности 30-летнего Сергея Титова. Мужчина был смертельно ранен год назад, на реке Лозьве Гаринского городского округа. По версии следствия, 5 сентября 2019 года Коркин и Титов поехали на охоту на моторных лодках в компании других мужчин, среди которых был в том числе депутат Госдумы Игорь Торощин. Коркин случайно выстрелил из охотничьего ружья и ранил Титова в голову. 8 февраля 2020 года пострадавший скончался.

Сначала суд был назначен на 13 октября, но Александр Коркин не явился по болезни, и заседание перенесли.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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