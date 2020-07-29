Депутату от ЛДПР предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Мать убитого не согласна (ФОТО)

Свердловское управление СКР занимается расследованием уголовного дела о смерти 30-летнего екатеринбуржца Сергея Титова, который трагически погиб на охоте осенью прошлого года. В лесу он находился в компании своего знакомого – депутата Госдумы Игоря Торощина и его коллеги по ЛДПР из свердловского заксобрания Александра Коркина. Последнему на прошлой неделе предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, хотя прежде он проходил по уголовному делу в качестве свидетеля. Об этом «Коммерсанту» рассказала мать погибшего Елена Титова.

Источники «Нового Дня» в следственном комитете подтвердили информацию о том, что Коркин в деле фигурирует в статусе обвиняемого. В пресс-службе ведомства пока ход дела не комментируют, но Титова поделилась известными ей подробностями с нашим агентством.

Сергей Титов

Сергей был болен – врачи диагностировали у него лифмому, однако в тот момент у него началась ремиссия, и он отправился на охоту в лес на реке Сосьве с группой других мужчин. Коркин и Титов не были знакомы до роковой встречи в начале сентября 2019 года. «Они были просто знакомы с Игорем Торощиным, а Торощин – друг Коркина, однопартиец его», – сказала «Новому Дню» мама погибшего.

Сергей получил огнестрельное ранение при обстоятельствах, которые неизвестны его семье. Выстрел из ружья был произведен в голову. Спустя несколько месяцев Титов скончался.

Первоначально версия, которую отрабатывали следователи, заключалась в том, что мужчина ненароком застрелился сам, потянувшись за ружьем. «Я не понимаю этого. Он же не ребенок», – сказала «Новому Дню» мать погибшего.

Позднее основная версия изменилась, а в прошлую пятницу, 24 июля, родным Сергея Титова сообщили, что в деле появился подозреваемый – Александр Коркин. По словам следователя, которые процитировала Елена Титова, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «Взять и выстрелить в упор – как это понять «по неосторожности»? Я считаю, что это могло быть предумышленное убийство. Взрослый человек, должен быть серьезный, раз он на своем посту», – считает Титова.

По ее словам, ни сразу после трагедии, ни после похорон Коркин не связывался с семьей погибшего. «Если б он считал, что случайно [застрелил], он бы написал, позвонил, пришел к нам, попросил прощения. А здесь вообще никак. И до сих пор он утверждает, что это не он и его не было там вообще. Не понимаю, когда мужчины так себя ведут», – добавила собеседница агентства.

Отметим, что причинение смерти по неосторожности наказывается либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо принудительными работами также до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Получить комментарии Игоря Торощина не удалось – депутат не берет трубку. Александр Коркин также не отвечает на звонки по мобильному.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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