Жена погибшего на охоте Сергея Титова подозревает депутата Госдумы в убийстве

Стали известны новые факты по делу депутата свердловского заксобрания Александра Коркина, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Как сообщает «Накануне.ру», вдова погибшего Сергея Титова предположила, что в смерти ее мужа может быть виновен депутат Государственной думы Игорь Торощин, который познакомил Коркина с Титовым. По словам жены убитого, Торощин не ходил на заседания, не давал показаний и не сдавал одежду на исследование. У него даже не брали отпечатки пальцев, словно он и не причастен к делу, хотя является одним из самых важных свидетелей. Вероника Титова считает такое поведение депутата подозрительным, поэтому у нее и возникла такая теория.

Мать погибшего Елена Титова сообщила «Новому Дню», что не разделяет подозрений невестки: «Я не знаю, почему у нее возникла такая версия. Насколько я знаю, Торощин был в другой лодке. На суд он ни разу ни приезжал. Обсуждалась возможность допросить его по видеосвязи, но сноха хочет, чтобы он явился лично». Елена Титова также напомнила, что срок давности по уголовному делу Коркина истекает в сентябре.

Сам Александр Коркин активно опровергает подозрения вдовы погибшего: «Это полный бред! – заявил он. – Как Торощин мог в него выстрелить, если даже плыл в другой лодке?! Они уже совсем запутались, сначала меня обвиняли, теперь его, это полная глупость!»

Получить комментарий самого Торощина Новому Дню не удалось, так как депутат сказал, что находится в самолете, у него плохая связь и вопросов он не слышит.

Напомним, депутата Коркина обвиняют в непреднамеренном убийстве бизнесмена Титова на охоте в сентябре 2019-го. Мужчины не были знакомы ранее, а первоначальная версия следствия заключалась в том, что погибший случайно застрелил себя сам. Однако позднее в деле появился подозреваемый – Александр Коркин.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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