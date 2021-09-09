Обвиняемый в убийстве бизнесмена депутат Коркин все-таки пришел в суд. Вдова требует усилить ему наказание (ФОТО)

Сегодня в областном суде Свердловской области началось очередное заседание по делу депутата Александра Коркина, которого обвиняют в убийстве по неосторожности бизнесмена Сергея Титова. На процесс в этот раз явился сам обвиняемый, который ранее пропустил три заседания подряд и присылал в суд больничные листы.

Как ранее писал «Новый День», срок давности по делу Александра Коркина истекает уже сегодня, и если бы обвиняемый не явился в суд, то избежал бы любого наказания. Напомним, 24 июня бывшего депутата приговорили к году лишения свободы и обязали его выплатить жене и матери погибшего по 500 тысяч рублей, однако тот подал апелляцию.

«Обвинение построено на доводах и догадках, прямых доказательств нет», – сообщил «Новому Дню» адвокат Коркина Владимир Ефремов. Сам депутат поддержал данную позицию.

Сторона обвинения – жена и мать погибшего оказались совершенно не согласны с этим: «Я очень прошу, чтобы ему усилили наказание и переквалифицировали статью на 105 (убийство) со 109 (убийство по неосторожности)», – сказала в суде мать покойного бизнесмена Елена Титова, и эту позицию поддержала уже прокурор. «Я требую, чтобы привлекли к ответственности Игоря Торощина (депутат Госдумы), – внезапно объявила вдова погибшего Вероника Титова. – У него не брали отпечатки пальцев, не допрашивали, а это именно он был инициатором рыбалки. А ещё он угрожал мне, если я буду привлекать СМИ. Я считаю, что Торощин с Коркиным были в сговоре и совершали выстрел вдвоем. Судя по последним фотографиям с телефона моего мужа, в лодке они находились втроём». По словам Вероники Титовой, Коркину нужно назначить два года тюремного заключения.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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