Депутат Коркин, обвиняемый в убийстве бизнесмена, избежал наказания

Депутат Александр Коркин, которого обвиняли в убийстве на охоте бизнесмена Сергея Титова, не понесет наказание. «Срок давности истёк, как ни прискорбно это для стороны обвинения», – заявила сегодня прокурор Марина Болюкова.

Инцидент произошел 5 сентября 2019 года, срок давности истек сегодня. Она также сообщила, что на основании проведённой ранее судебной экспертизы, было доказано, что покойный Сергей Титов не мог выстрелить сам в себя. А само ружьё находилось между покойным и обвиняемым.

«Коркин не являлся на заседание по апелляции четыре раза, а до этого ещё дольше. Они сразу избрали тактику с затягиванием процесса, и со справками о болезни подсудимого нам ознакомиться не дали», – сообщил «Новому Дню» адвокат пострадавшей стороны Дмитрий Жикин.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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