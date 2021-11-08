Охотник целился в лося, а попал в товарища

Жителя Ачитского района подозревают в убийстве по неосторожности на охоте.

По версии следствия, 20 октября подозреваемый и его знакомый охотились неподалеку от деревни Ялым. Первый трижды выстрелил из карабина «Тигр», целясь в лося. Второй оказался на линии огня и получил смертельное ранение в грудь.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что подозреваемый сам явился с повинной. Он пояснил, что не сразу понял, что попал в товарища, который находился довольно далеко от него. После выстрелов погибший перестал выходить на связь по рации. Напарник нашел его в 200 метрах от убитого лося, без признаков жизни.

Как уже писал «Новый День», в этом году за аналогичное преступление судили бывшего депутата заксо Александра Коркина, но приговор не вступил в силу, так как за время обжалования истек срок давности.

Ачит, Елена Владимирова

Ачит. Другие новости 08.11.21

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