«Единая Россия» отзовет кандидатуру экс-депутата Коркина, застрелившего человека

Свердловские единороссы отзовут с муниципальных выборов в Туринске кандидатуру бывшего депутата заксо Александра Коркина.

«Выдвижение от «Единой России» на выборах в Туринскую думу бывшего депутата заксобрания от ЛДПР Александра Коркина – это полностью была инициатива местного отделения партии. К сожалению, коллеги не посчитали нужным своевременно прислушаться к мнению партийцев из регионального отделения. Нельзя людям, которые всеми способами уклонялись от правосудия и искусственно затягивали судебное разбирательство, использовать партию в качестве персонального лифта в политике. Тем более Коркин никогда в «Единой России» не состоял и не будет. Честнее для избирателей и справедливее по отношению к однопартийцам было выдвинуть кого-то из членов партии. Теперь эту ситуацию мы намерены исправить. Также будем разбираться и в действиях секретаря Туринского местного отделения Андрея Белоусова», – прокомментировал заместитель секретаря регионального отделения ЕР Дмитрий Жуков.

Напомним, Коркин был избран в свердловский парламент по списку ЛДПР. В сентябре 2019 года на реке Лозьве он случайно выстрелил из охотничьего ружья в предпринимателя из Карпинска Сергея Титова – оба находились в лодке в компании других людей. Титов скончался в больнице от огнестрельного ранения головы. В отношении Коркина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. В июне 2021 года суд признал экс-депутата виновным и приговорил к одному году ограничения свободы и выплате компенсации родным погибшего. Но приговор в законную силу не вступил: защита Коркина подала апелляцию, а пока ее рассматривали, срок давности по уголовному делу вышел.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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