Застреливший человека экс-депутат Коркин идет на выборы от «Единой России»

«Единая Россия» выдвинула на выборы думы Туринского городского округа скандально известного экс-депутата заксобрания Александра Коркина, которого в прошлом году судили за убийство человека по неосторожности. Бывший член ЛДПР избежал наказания, сменил партийный флаг и намерен вернуться в политику на муниципальном уровне.

Согласно данным ГАС «Выборы», Александр Коркин сейчас работает советником директора по развитию ООО «Реал». В 2017 году он окончил «Институт мировых цивилизаций» (негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования). Сведений о судимости нет.

Коркин был избран депутатом заксобрания Свердловской области по списку ЛДПР. В сентябре 2019 году на реке Лозьве он случайно выстрелил из охотничьего ружья в предпринимателя из Карпинска Сергея Титова – оба находились в лодке в компании других людей. Титов впоследствии скончался в больнице от огнестрельного ранения головы. В отношении Коркина было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ. В июне 2021 года суд признал экс-депутата виновным и приговорил к одному году ограничения свободы и выплате компенсации родным погибшего. Но приговор в законную силу не вступил: защита Коркина подала апелляцию, а пока ее рассматривали, срок давности по уголовному делу вышел.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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