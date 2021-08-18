Рассмотрение апелляции по делу депутата, осужденного за убийство на охоте, отложили

Судья отложила рассмотрение апелляции на приговор депутату заксо от ЛДПР Александру Коркину, осужденному за убийство на охоте. Причина – болезнь самого Коркина. Сторона пострадавших считает, что депутат сознательно затягивает процесс, потому что в сентябре истекает срок давности по делу.

Как ранее писал «Новый День», сегодня в Свердловском областном должны были рассматривать апелляцию на приговор Александру Коркину, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности. Сам депутат в зал суда не явился по болезни, его интересы представлял адвокат Ефремов. Со стороны потерпевшего были мать убитого – Елена Титова и вдова Вероника. Судья Ольга Белоусова приняла решение апелляцию без Коркина не рассматривать.

«Новый День» поговорил с представителями потерпевшей стороны. Они считают, что Коркин затягивает процесс, потому что в сентябре истекает срок давности.

Напомним, 24 июня 2021 года Серовский суд приговорил Коркина к году ограничения свободы. Также он должен выплатить вдове и матери погибшего по 500 тысяч рублей. При этом государственный обвинитель просил для Коркина полтора года ограничения свободы, а адвокат – полного оправдания.

Потерпевший, екатеринбургский бизнесмен Сергей Титов, в сентябре 2019 года отправился на охоту в лес на реке Сосьве с группой других мужчин, в числе которых был и депутат заксо Александр Коркин. Во время охоты Титов был ранен в голову из ружья и скончался в начале 2020 года. Сначала версия, которую отрабатывали следователи, заключалась в том, что мужчина ненароком застрелился сам, потянувшись за ружьем. Той же версии до конца придерживалась и защита Коркина. Но в июле 2020 года Коркину было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, хотя прежде он проходил по уголовному делу в качестве свидетеля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Ольга Тарасова

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