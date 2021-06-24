Депутат Коркин за неумышленное убийство получил год ограничения свободы

Серовский суд огласил приговор депутату областного заксобрания Александру Коркину, которого обвиняют в непреднамеренном убийстве бизнесмена Титова на охоте в сентябре 2019-го.

Суд признал Коркина виновным и приговорил к одному году ограничения свободы. Также он должен выплатить вдове и матери погибшего по 500 тысяч рублей. Его имущество останется под арестом для обеспечения удовлетворения требований потерпевших. Об этом сообщил телеграм-канал Серовского издания «Глобус». Комментировать приговор Коркин отказался.

Напомним, государственный обвинитель просил для Коркина полтора года ограничения свободы, а адвокат – полного оправдания. По версии защиты, Титов сам неосторожно нажал на спусковой крючок ружья, когда они ехали в лодке. Причем изначально Коркин утверждал, что его в той лодке вообще не было. Мать погибшего Сергея Титова спросила депутата, почему раньше он говорил неправду. «Мне звонили журналисты, это могло повредить имиджу партии», – ответил Коркин, избранный от ЛДПР. Кстати, с партией он недавно расстался «по личным причинам».

Серов, Евгения Вирачева

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