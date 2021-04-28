Обвиняемый в убийстве по неосторожности депутат покинул ЛДПР

Депутат заксо от ЛДПР Александр Коркин, который обвиняется в убийстве по неосторожности на охоте, вышел из партии. Эту информацию «Новому Дню» подтвердил координатор ЛДПР по Свердловской области Александр Каптюг.

«Это было его собственное решение, связанное с личными причинами, которые я комментировать не буду. Будем искать замену (на выборы, – прим. ред.)», – прокомментировал Каптюг.

Как уже сообщал «Новый День», в июле 2020 года депутату заксо Александру Коркину было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, осенью 2019 года он случайно застрелил на охоте екатеринбуржца Сергея Титова. Дело находится в суде, очередное заседание намечено на 4 мая. Однако родные погибшего опасаются, что материалы сдадут в архив. Срок давности истекает в сентябре этого года.

Добавим, что еще один депутат от ЛДПР – Михаил Зубарев – вышел из партии и подал документы на праймериз «Единой России» по Асбестовскому округу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.21

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