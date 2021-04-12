Бывший жириновец подал документы на праймериз ЕР

Депутат заксо Михаил Зубарев подал документы для участия в праймериз ЕР по выборам в заксобрание. Он выбрал Асбестовский одномандатный округ.

Как уже сообщал «Новый День», до недавнего времени депутат состоял в ЛДПР. Но 23 марта Зубарев заявил, что вышел из партии. Свои разъяснения он опубликовал в инстаграме: «На данный момент я именно покинул партию ЛДПР (логическое ударение нужно ставить на слово «покинул»). Не переметнулся в другую партию, не «мечу в главы», не строю заговоры и не делаю много еще чего из того, что могло показаться «достоверным источникам» некоторых СМИ».

Напомним, ранее на праймериз ЕР заявились бывший коммунист Вячеслав Вегнер и «пенсионер» Евгений Зяблицев. Ожидается, что вскоре это сделает и представитель фракции СР Виктор Маслаков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.04.21

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