Экс-коммунист пришел на праймериз ЕР вместе с ее ветеранами

Депутат заксо Вячеслав Вегнер, в прошлом – член КПРФ, сегодня подал документы для участия в праймериз «Единой России».

Как сообщил «Новому Дню» сам Вегнер, он намерен участвовать в выборах депутатов заксобрания по Белоярскому одномандатному округу № 3. Ранее он уже объяснял, почему решил сменить партию: «Пришло понимание того, что закончилось время критики, время разбрасывать камни, и пришло время собирать камни. Наверняка найдутся те, кто скажут, что я пошел туда, где потеплее и полегче, но я с этим не согласен. Людям не важна партийная принадлежность их депутата. Им важно, чтобы чистились дороги, чтобы работало ЖКХ, строились садики и школы», – пояснил Вегнер. По его мнению, в составе партии власти эти задачи решить проще.

Добавим, сегодня же подавать документы на праймериз пришли депутаты-единороссы со стажем: Виктор Бабенко, Александр Серебренников, Николай Смирнягин, Елена Трескова. Ожидается также, что сегодня с той же целью в оргкомитет придет депутат Госдумы Сергей Чепиков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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