Экс-коммунист Вегнер пойдет на праймериз «Единой России»

Депутат заксо Вячеслав Вегнер, в 2016 году избранный по списку КПРФ, официально заявил, что в этот раз попробует свои силы на праймериз «Единой России».

Как рассказал «Новому Дню» сам Вегнер, он намерен выставить свою кандидатуру на праймериз по Белоярскому одномандатному округу заксо. «Пришло понимание того, что закончилось время критики, время разбрасывать камни, и пришло время собирать камни. Наверняка найдутся те, кто скажут, что я пошел туда, где потеплее и полегче, но я с этим не согласен. Людям не важна партийная принадлежность их депутата. Им важно, чтобы чистились дороги, чтобы работало ЖКХ, строились садики и школы», – пояснил Вегнер. По его мнению, в составе партии власти эти задачи решить проще.

Напомним, это решение не было неожиданным. Вегнер еще в 2017 году заметно дистанцировался от КПРФ, а на губернаторских выборах проголосовал за действующего губернатора Куйвашева – члена партии «Единая Россия». Вскоре после этого депутат был исключен из КПРФ.

Екатеринбург, Белоярский район, Евгения Вирачева

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