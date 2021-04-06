Межфракционная депутатская группа из одного человека пришла на праймериз ЕР

Депутат заксо от «Партии пенсионеров» Евгений Зяблицев, который в единственном лице составляет Межфракционную депутатскую группу, сегодня подал документы для участия в праймериз «Единой России».

Как сообщили РИА «Новый День» в оргкомитете предварительного голосования, Зяблицев намерен участвовать в выборах по Октябрьскому одномандатному округу Екатеринбурга № 10, который он представляет и в действующем созыве, но на этот раз – от «Единой России».

Напомним, Зяблицев уже не первый раз меняет свою партийную принадлежность. В конце 1990-х он сотрудничал с движениями «Наш дом – Россия» и «Май», в 2004 году ходил на выборы от «Единой России», в 2005-м – перешел в партию «Родина», которая в 2006 году слилась со «Справедливой Россией», в 2016 – избрался в заксо от Партии пенсионеров за справедливость.

Евгений Зяблицев – не первый, кто в этом году решил сменить свою партию на «Единую Россию». Ранее о своем намерении пойти на выборы от партии власти заявили бывший коммунист Вячеслав Вегнер и беспартийный, но избранный в 2016 году по списку СР Виктор Маслаков. Депутат от ЛДПР Михаил Зубарев покинул ряды своей партии, но о дальнейших планах пока молчит.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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