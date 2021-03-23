Михаил Зубарев: «Да, я официально покинул ЛДПР»

Лидер фракции ЛДПР в свердловском заксобрании Михаил Зубарев сегодня официально подтвердил, что вышел из партии. Свои разъяснения он опубликовал в инстаграме.

Депутат заверяет, что уход из ЛДПР никак не повлияет на его работу с избирателями. Он также отметает предположения СМИ о том, что он вот-вот перейдет в другую партию: «На данный момент я именно покинул партию ЛДПР (логическое ударение нужно ставить на слово «покинул»). Не переметнулся в другую партию, не «мечу в главы», не строю заговоры и не делаю много еще чего из того, что могло показаться «достоверным источникам» некоторых СМИ».

О планах на будущее Зубарев тоже предпочел не рассказывать. «Что будет дальше, предсказывать не берусь. Нострадамус давно почил, а в гороскопы я не верю», – написал он, хотя многие наблюдатели прочат ему скорый переход в ЕР.

Напомним, вчера «Новый День» сообщал, что фракция ЛДПР лишится своего лидера. Тогда Михаил Зубарев был недоступен для комментариев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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