Фракция ЛДПР вскоре лишится своего лидера

Свердловское отделение ЛДПР перед выборами ждет большая потеря. По данным осведомленного источника, лидер фракции либерал-демократов в заксобрании Михаил Зубарев то ли уже написал заявление о выходе из партии, то ли вот-вот сделает это.

Сам Михаил Зубарев на звонки корреспондента «Нового Дня» не ответил, как и руководитель областного отделения ЛДПР Антон Гусев.

Отметим, что в последнее время Зубарев стал чаще попадать в информационную повестку. Например, он участвовал в конкурсе на пост главы Екатеринбурга и даже прошел в финал вместе с Алексеем Орловым и Дмитрием Ноженко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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