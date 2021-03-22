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Понедельник, 22 марта 2021, 21:54 мск

Новости Екатеринбург

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Фракция ЛДПР вскоре лишится своего лидера

Михаил Зубарев (в центре)

Свердловское отделение ЛДПР перед выборами ждет большая потеря. По данным осведомленного источника, лидер фракции либерал-демократов в заксобрании Михаил Зубарев то ли уже написал заявление о выходе из партии, то ли вот-вот сделает это.

Сам Михаил Зубарев на звонки корреспондента «Нового Дня» не ответил, как и руководитель областного отделения ЛДПР Антон Гусев.

Отметим, что в последнее время Зубарев стал чаще попадать в информационную повестку. Например, он участвовал в конкурсе на пост главы Екатеринбурга и даже прошел в финал вместе с Алексеем Орловым и Дмитрием Ноженко.

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