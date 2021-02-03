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Среда, 3 февраля 2021, 15:03 мск

Новости Екатеринбург

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Конкурсная комиссия представила финальную тройку кандидатов на пост главы Екатеринбурга

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост главы Екатеринбурга завершила свою работу. По итогам собеседований с соискателями сформирован финальный список претендентов, которые будут представлены депутатам городской думы. Итоговое голосование транслировалось в интернете.

Комиссия предложит думе рассмотреть трех кандидатов: врио главы Алексея Орлова, депутата заксо Михаила Зубарева и главу Ленинского района Дмитрия Ноженко. При этом рекомендовано избрать на пост мэра Алексея Орлова. Голосование депутатов за нового мэра состоится 9 февраля.

Как ранее писал «Новый День», индивидуальные собеседования с кандидатами проходили за закрытыми дверями. Всего комиссия заслушала 42 претендента. Один из кандидатов, правозащитник Сергей Тиунов пропустил второй тур конкурса, так как отбывает административный арест за участие в несанкционированной акции протеста. Рекомендованный комиссией Алексей Орлов накануне на брифинге изложил журналистам свою кандидатскую программу, в ней пять пунктов: деловая активность мегаполиса, новые архитектурные решения, внедрение технологий «умного города», новые экономические подходы и совместные социальные проекты с бизнесом. Полная программа временного мэра еще нигде не опубликована.

Орлов также намекнул, что может взять кого-то из конкурсантов на работу в администрацию города. Вероятно, это будет еще один участник финальной тройки Дмитрий Ноженко, ему прочат пост первого вице-мэра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.02.21

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