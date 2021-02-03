Айтишник с пистолетом, защитница парков и муниципальные работники: в Екатеринбурге завершился третий день собеседований с кандидатами в мэры

В администрации Екатеринбурга завершился тур собеседований с соискателями на пост главы города. Сегодня конкурсная комиссия заслушала еще 11 человек. «Новый День» поговорил с несколькими кандидатами, чтобы узнать их программы развития Екатеринбурга.

Управляющий IT-проектами Никита Страгис, который сегодня умудрился пронести в здание мэрии травматический пистолет, заявил, что необходимо менять принципы муниципальной работы. По его словам, городские чиновники ориентируются на стратегический план, разработанный еще в 2000-х годах, поэтому запаздывают с технологиями «Умного города» и до сих пор не могут решить проблему качественной уборки снега. «Скорее всего, результат [конкурса] заранее согласован. Почему я участвую? Потому что могу. На собеседовании хорошо и прекрасно пообщались, и на этом спасибо. Хорошо, что здесь есть возможность получить обратную связь от чиновников», – отметил Страгис.

Участница сообщества «Парки и скверы» Анна Балтина рассказала, что использует участие в мэрском конкурсе как трибуну для своих предложений. «Я бы хотела донести до управленцев те проблемы, которые волнуют горожан. Все понимают, что выборов нет, но все равно нужно что-то делать, чтобы наладился диалог между гражданами и властью. В своей программе я делаю акцент на местном самоуправлении, градостроительных конфликтах, мусорной реформе – словом на всем, что связано с экологией и экономикой», – сообщила общественница.

Работник муниципального учреждения «Зеленстрой» Михаил Лукьянов на вопрос, зачем он участвует в конкурсе, ответил незамысловато: «А почему бы и нет». Главная проблема в городе, на его взгляд, отсутствие бесплатных детских кружков и секций: «Дети везде ходят-бродят, это же не очень хорошо». Лукьянов поделился, что ему понравилось собеседование с комиссией, потому что «он испытал себя».

Специалист по госзакупкам Илья Долгих считает важным развивать государственно-частное партнерство. Именно на этом строится его мэрская программа. Он признает, что в Екатеринбурге есть «проблемы в каждом дворе», но справиться с ними можно, если разъяснять гражданам правовые механизмы и законы.

Отметим, что не все кандидаты были рады общению с журналистами. Например, Максим Золотарев на просьбу дать интервью заявил: «Я вас не знаю».

На собеседованиях сегодня также выступили Наталья Козлова, Денис Кардаков, Андрей Еланцев, Александр Шитиков, Владислав Постников и Эльмира Сандыкова. Таким образом, конкурсная комиссия заслушала всех претендентов на пост мэра, за исключением Сергея Тиунова, который отбывает административный арест за участие в протестной акции. Окончательный список кандидатов, рекомендованных конкурсной комиссией для избрания главой Екатеринбурга, появится к концу недели. Депутаты городской думы проголосуют за нового мэра на заседании 9 февраля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.02.21

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