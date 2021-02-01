Нехватка инвестиций, оторванность от реальности и знак от психиатра: в Екатеринбурге начались собеседования с кандидатами в мэры

В администрации Екатеринбурга сегодня прошли первые собеседования с участниками конкурса на должность мэра. Конкурсная комиссия за закрытыми дверями заслушала 15 из 16 претендентов. Один из кандидатов, правозащитник Сергей Тиунов, не смог придти, так как был задержан на вчерашней акции протеста. «Новый День» расспросил нескольких кандидатов о том, почему они решили участвовать в конкурсе и что готовы изменить в городе.

Советник губернатора Игорь Рубцов, в прошлом работавший заместителем главы Верх-Исетского района, заявил, что уверен в своей победе, так как «если не уверен, то лучше в конкурсе и не участвовать». По его словам, в Екатеринбурге сейчас три беды: некачественная уборка улиц, убыточный общественный транспорт и нехватка школ и детсадов в новых микрорайонах. Все эти проблемы можно решить только сообща с командой мэрии, уверен Рубцов.

Бизнесмен Евгений Лоскутов заявил, что если в Екатеринбург привлечь инвестиции, то другие вопросы решатся сами с собой. Для этого он предлагает создать при главе города инвестиционный совет по аналогии с областью. Лоскутов участвует в мэрском конкурсе уже во второй раз, в 2018 году он проиграл Александру Высокинскому. «Я живу по принципу: делай, что должен, и будь что будет. Мне бы хотелось, чтобы мои инициативы были услышаны властью, и таким образом что-то изменить к лучшему в нашем городе», – объяснил он свое решение.

Предприниматель Андрей Бычков, который руководит компанией металлопроката «Сталининград», хочет стать мэром, чтобы решить проблему с гряземесами и пробками на дорогах. «Как можно бороться с парковками на газонах? Да просто поставить небольшой забор. Но чтобы его никто не смог подмять бампером», – заявил кандидат. На вопрос, почему он решил участвовать в конкурсе, Бычков поделился забавной историей. «Шесть лет назад для оформления справки на вождение мне нужно было посетить психиатра. Мне врач предложила разложить картинки в две стопки, а я разложил в четыре. Врач очень удивилась и сказала: «Андрей Владимирович, так вам надо туда!» – и показала рукой на запад. То ли на администрацию, то ли на правительство, то ли на Москву. Я, конечно, сейчас шучу, но человек не должен стоять на месте. Пока есть силы, я бы хотел попробовать себя здесь [в мэрском конкурсе]. Думаю, у меня все получится».

Еще один кандидат, секретарь районного отделения «Единой России» Александр Коткин заявил, что Екатеринбург должен стать «центром мирового глобализма», и в нем должна быть лучшая инфраструктура, робототехника и киберпроекты. Ранее он заявлял, что готов поддержать своего конкурента по конкурсу – врио главы города Алексея Орлова. «Сейчас я лично готов взять на себя ответственность и лично стать мэром. Если Алексей Валерьевич откажется от данной работы, то я пойду работать [мэром]. А так, все проекты мы можем выполнить только вместе с ним, с сильным лидером», – ответил Коткин.

Общественник Дмитрий Калинин заявил, что принимает участие в конкурсе, чтобы показать оторванность администрации города от реальных проблем. «Начало 2021 года. Город до сих пор не может справиться с последствиями снегопада, а нам говорят, что главное – празднование 300-летия Екатеринбурга и масштабные стройки к Универсиаде. Стройки к Универсиаде все равно будут, а кто снег почистит? Вот поэтому я считаю, что горожан нужно активно привлекать к общественным обсуждениям», – отметил он. Калинин также отметил, что в случае своей победы готов взять других кандидатов в мэры на работу в администрации города – с испытательным сроком на один год.

Сегодня также собеседование прошли Александр Куделькин, Максим Яценко, Яков Пятыгин, Мария Штань, Найим Бабаев, Константин Абатуров, Павел Шешулин, Алексей Цирульников, Александр Волков, Алексей Степченко.

«Для нас важно, чтобы кандидат показал способность организовать деятельность такого мегаполиса, как Екатеринбург. Мы смотрим на глубину профессиональных знаний и знаний муниципальной работы. Главное – глава Екатеринбурга должен организовать жизнедеятельность города так, чтобы не было нареканий. Основное – дороги, свет, безопасность. Мы оцениваем те способности, которые кандидаты могли бы реализовать на посту главы города», – резюмировал итоги первого дня председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Валерий Чайников.

Оставшихся кандидатов конкурсная комиссия заслушает 2 и 3 февраля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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