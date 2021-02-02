Снег к урожаю, игорный бизнес и департамент по ответам: как кандидаты в мэры предлагают улучшить жизнь в Екатеринбурге

В администрации Екатеринбурга завершился второй день собеседований с кандидатами в мэры. Конкурсная комиссия сегодня заслушала 16 претендентов на кресло главы города.

Самым заметным стало выступление врио главы города Алексея Орлова, которого неофициально называют будущим победителем конкурса. Временный мэр провел на собеседовании за закрытыми дверями 40 минут, а затем вышел к журналистам и в чиновничьем стиле изложил свою программу, подглядывая в бумаги.

Орлов сообщил, что при подготовке ориентировался на стратегический план развития Екатеринбурга, который был принят еще в 2002 году, и выделил пять направлений работы: деловая активность мегаполиса, новые архитектурные решения, внедрение технологий «умного города», новые экономические подходы и совместные социальные проекты с бизнесом. На вопрос о возможных дебатах с другими кандидатами Орлов заявил, что «не любит популистских вещей», так как «привык работать». Отвечая на претензии о плохой уборке снега с улиц градоначальник неожиданно пустился в рассуждения о том, что «много снега – это хорошо для урожая».

Еще один участник конкурса, депутат свердловского заксобрания Михаил Зубарев, заявил, что мэрии Екатеринбурга нужно пересмотреть работу с обращениями граждан. Именно на этом он сделал акцент в своей программе. «Я вижу, какие ответы дает администрация города на запросы горожан. С точки зрения закона они безупречны: есть ссылка на законодательство с перечислением нормативных актов и строчка в конце. Я считаю, что человек, который обращается в администрацию, должен получать исчерпывающий ответ понятным языком. Должен быть создан отдельный департамент по контролю качества ответов на запросы граждан», – заявил парламентарий. На вопрос, зачем он участвует в конкурсном отборе, Зубарев уклончиво ответил: «Закон дает мне такое право».

Временно неработающий Олег Комаров рассказал «Новому Дню», что подал документы на конкурс, так как хочет добиться изменений в жизни города: «Мои политические взгляды несколько отличаются от тех, которых придерживаются руководители городов, областей и государства. Я считаю, что их политика в корне неправильная. Вопрос с главой Екатеринбурга в принципе решенный, но все-таки пробовать надо». Он отметил, что у него за плечами есть опыт руководства муниципального предприятия и собственной строительной фирмы, поэтому он хорошо разбирается и в вопросах ЖКХ, и в вопросах благоустройства.

Специалист по консалтингу Дмитрий Любимов считает, что в Екатеринбург нужно вернуть игорный бизнес (по федеральному законодательству казино и игровые автоматы разрешены только в пяти регионах России, – прим. ред.), а также отказаться от маршруток на дорогах, приватизировать «Гортранс» и «Водоканал», избавить сферу ЖКХ от «непонятных полукриминальных фирм». «Я пошел на конкурс, чтобы озвучить свою гражданскую позицию и новые идеи для развития города. Даже если меня не признают [главой города], но в будущем мои идеи воплотятся, буду считать это своей личной победой», – сообщил кандидат.

Журналист Юрий Шумков, который тоже участвует в конкурсе, поделился своими впечатлениями от собеседования. «У меня было давно забытое чувство сдачи экзамена. Комиссия встретила доброжелательно, никаких острых и неприятных вопросов не задавали. В целом я доволен, как все прошло. Моя программа основана на пожеланиях горожан, я спрашивал у людей, какие проблемы их волнуют. Например, ночное строительство, когда жителям мешают спать, или грохочущие канализационные люки на дорогах. Члены комиссии похвалили меня как кандидата, для которого нет мелочей, и со своей стороны предложили организовать дискуссионную площадку, на которой горожане могли бы выпустить пар, а чиновники что-то взять себе на заметку», – рассказал Шумков.

Конкурсная комиссия также заслушала сегодня выступления Михаила Коржева, Ильи Филиппова, Михаила Гликмана, Михаила Белозерова, Кристины Кузнецовой, Дмитрия Ноженко, Сергея Вялкова, Александра Снигирева, Ольги Полищук, Эдуарда Татаринова, Дмитрия Ли. Стоит отметить, что не все кандидаты соглашались на беседу с журналистами.

Председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Валерий Чайников отметил, что сегодня «были кандидаты не только с жалобной книгой, но и предлагающие пути решения городских проблем», и особо похвалил программы Алексея Орлова и Михаила Зубарева. Также он сообщил, что, по его мнению, уже есть 3-5 кандидатур, которые можно внести в финальный список для обсуждения в думе, но подчеркнул, что окончательное решение будет принимать весь состав конкурсной комиссии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 02.02.21

Дома северного берега Шарташа подключили к новой котельной (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбурге выпал снег, и город снова встал в 9-бальные пробки. / Парк Маяковского остался без инвесторов. Реконструкция опять откладывается. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»