Вице-спикер заксо Виктор Маслаков в этот раз пойдет на выборы от «Единой России»

Вице-спикер заксобрания, член совета директоров АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков намерен принять участие в праймериз «Единой России» по Ленинскому одномандатному округу.

Эту информацию «Новому Дню» подтвердил сам депутат. «Почему по Ленинскому? Потому что я сам там живу. Почему «Единая Россия?» Это уже другой вопрос», – прокомментировал Виктор Маслаков.

Отметим, вчера Виктор Маслаков написал на своей странице в соцсети, что строительство медицинского кластера в Академическом официально получит поддержку со стороны правительства, партии «Единая Россия» и федерального проекта «Локомотивы роста». «Работы взяты под самый высокий контроль, будет вестись их полное сопровождение. Ситуацию мы обсуждали вчера, на заседании общественного совета проекта. Сложение усилий, прежде всего, позволит строительство ускорить – и, в том числе, оперативно решить существующие организационные и юридические вопросы. Это действительно важно, поскольку концептуально будущий кластер настолько же масштабен, насколько и востребован», – сообщил Маслаков.

Напомним, в прошлый созыв Виктор Маслаков избран по списку от партии «Справедливая Россия», но не состоит в ней.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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