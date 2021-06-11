Прокурор попросил для депутата Коркина полтора года ограничения свободы

Сегодня в ходе судебных прений в Серове по делу депутата заксо Александра Коркина гособвинитель попросил назначить ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев.

Прокурор заявил, что, по его мнению, вина Коркина на этапе предварительного и судебного следствия нашла свое подтверждение. При этом Коркин выстрелил в Титова случайно, что было подтверждено с помощью полиграфа. Также гособвинитель попросил суд учесть, что подсудимый характеризуется положительно и имеет на иждивении двух малолетних детей, сообщает телеграм-канал издания «Серовский глобус». Мать погибшего Титова не согласна: она уверена, что Коркин стрелял в ее сына умышленно.

Перед этим показания дал сам Коркин, который по-прежнему не признает своей вины. Депутат заявил, что самого момента рокового выстрела он даже не видел.

«Я залез в лодку, повернулся и увидел ружье. В лодке кто-то кемарил. Сергей Титов мне сказал, что ружье достали стрелять по уткам. Я попросил его убрать ружье. Я попросил пойти левее по реке. Мы ушли за деревню, лодка шла тяжело. Я нагнулся за стекло лодки и услышал хлопок. Резко обернулся – Сергей сидит, глаза круглые и кровь над ухом идет. Я хотел зажать рану рукой, не сразу понял, что случилось. Ружье было перед Титовым, я зажимал рану тряпкой. Сказал, чтобы вызывали вертолет», – показал он.

Мать погибшего Сергея Титова спросила Коркина, почему раньше он говорил, что его «не было на этой рыбалке», на что депутат ответил: «Мне звонили журналисты, это могло повредить имиджу партии». «Красиво говоришь!» – с сарказмом ответила мать погибшего. Также подсудимый заявил, что следователи оказывали на него давление и просили «просто во всем признаться».

Ранее сегодня приглашенный адвокатом эксперт убеждал судью, что Коркин никак не мог стрелять в Титова, так как не видит правым глазом. По версии защиты, Титов случайно выстрелил в себя сам.

Напомним, депутата Коркина обвиняют в непреднамеренном убийстве бизнесмена Титова на охоте в сентябре 2019-го. Мужчины ранее почти никогда не встречались, их познакомил Игорь Торощин, а первоначальная версия следствия заключалась в том, что погибший случайно застрелил себя сам. Однако позднее в деле появился подозреваемый – Александр Коркин.

Серов, Елена Владимирова

Серов. Другие новости 11.06.21

В барах Екатеринбурга ожидается аншлаг на матче Россия – Бельгия. / Транспортному прокурору в Екатеринбурге покупают квартиру за бюджетный счет. / Шарики с Путиным, подгузники, трансвеститы и онлайн-шоу: День России в Екатеринбурге в разные годы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»